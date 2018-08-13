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| | 10-летний актер из «Звездных войн» поддержал ГИБДД в Нальчике

10-летний актер из «Звездных войн» поддержал ГИБДД в Нальчике

Сегодня, 17:26

Мальчик в рамках акции «Дорога символ жизни» раздавал листовки с ПДД.

Недавно стало известно, что 10-летний мальчик из Кабардино-Балкарии по имени Темирлан Блаев снялся в фильме «Звездные войны: Последние джедаи». Юный актер накануне побывал в Нальчике, где встретился с фанатами. Однако Темирлан не ограничился этим во время визита в столицу КБР, и стал участником акции «Дорога символ жизни», которая проводится местным ГИБДД. В ее рамках мальчик раздавал листовки с ПДД.

10-летний актер из «Звездных войн» заявил, что взрослые должны знакомить подрастающее поколение с правилами дорожного движения. По мнению мальчика, родителям нужно на личном примере показывать своим детям, как себя вести за рулем. Темирлан уверен, что благодаря этому дороги станут безопаснее.

Уточним, что юный актер поставил свой автограф на сотне листовок с ПДД. Они были розданы детям вместе со световозвращающими браслетами.

Темирлан Блаев жил в Кабардино-Балкарии только два года после рождения. Затем мальчик с родителями переехал в Лондон, где живет и сейчас. В «Звездных войнах» юному актеру досталась эпизодическая роль раба, рассказывающего о джедаях, и доказывающего, что Сила до сих пор существует.


Иван Головин
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