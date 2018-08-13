Универсал Skoda Octavia Combi в РФ подорожал в августе на 24 – 28 тыс. рублей

Эксперты изучили прайс на продукцию чешской марки в России, и установили, что ценник популярного в стране «сарая» вырос для некоторых его версий.

Универсал Skoda Octavia Combi Active (базовая комплектация) подорожал в РФ до 1 336 000 рублей. Стандартная версия чешского «сарая» оснащается силовой установкой 1.6 мощностью 110 л.с. Для машины также предусмотрен агрегат 1.8, производительность которого составляет 180 л.с. С таким двигателем автомобиль обойдется в 1 844 000 рублей.

Эксперты уточнили, что в России выросла стоимость Skoda Octavia Combi в комплектациях Active, Ambition, Style, имеющих передний привод и агрегаты 1.4, 1.6 и 1.8. Неизменной осталась стоимость моноприводной версии автомобиля с мотором 1.8 мощностью 180 л.с. Кроме того, изменения прайса не коснулись сборок 4х4, Scout, Laurin Klement, а также «горячих» RS. Смена ценников не коснулась «топового» универсала, и он, как и прежде продается в РФ за 1 870 000 рублей (комплектация Style).

Ранее дилеры отчитались, что в России за прошедшее время, не считая показателей августа, было реализовано 42 955 автомобилей марки Skoda. Это указывает на положительный тренд продаж в 26% в годовом сравнении.

Иван Головин