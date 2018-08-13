Обновленный кроссовер Honda HR-V выйдет на рынок Европы в октябре

Японская машиностроительная компания Honda презентовала обновленный кроссовер Honda HR-V, который выйдет на европейский авторынок осенью 2018 года. Сборка рестайлинговой модели уже стартовала, а цены станут известны позже.

Обновленный Honda HR-V обзавелся пересмотренными бамперами, переработанной радиаторной решеткой, колесными дисками размером 17 дюймов и видоизмененными фарами. В задней части можно отметить хромированную окантовку осветителей. Автомобиль получил 8 оттенков кузова, среди которых выступает Midnight Blue Beam Metallic. Салон кроссовера получил новые кресла и обновленную аудиосистему. Кроме того, машину снабдили улучшенной системой шумоизоляциии.

Подкапотное пространство рестайлингового Honda HR-V занимает турбомотор объемом 1,5 литра с производительностью 130 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с МКПП и АКПП, а до первой «сотни» машина разгоняется за 10,7 секунды. Весной 2019 года под капотом автомобиля разместится 1,5-литровый бензиновый двигатель VTEC TURBO, а его производительность пока засекречена. Еще авто получит 1,6-литровую дизельную установку.

Дмитрий Павличко