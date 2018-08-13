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| | В Забайкалье заключенных перевозят в автомобилях с кроватями

В Забайкалье заключенных перевозят в автомобилях с кроватями

Сегодня, 14:16

Автомобили для перевозки заключенных в России появились больше 100 лет назад, а до этого для конвоирования преступников использовались лошади. В настоящее время сотрудники УФСИН для этих целей используют разные виды транспорта, в число которых входят «ГАЗели» и КАМАЗы.

Забайкальское управление службы исполнения наказаний имеет в своем активе 200 автомобилей, которые разделены на несколько категорий. Это оперативно-служебные транспортные средства, автомобили по перевозке спецконтингета (автозаки) и большегрузы по транспортировке товарно-материальных ценностей. Каждая такая машина обладает внешним дизайном и специальной начинкой. Медицинские машины оснастили кроватями для перевозки больных и инвалидов.

 

Специальный грузовик КАМАЗ-65117 обладает тремя камерами. Две камеры являются общими и могут вместить в себя до 25 человек. Третья камера предназначена для особо опасных преступников. Такой автомобиль получил систему «ЭРА-ГЛОНАСС», камерами видеонаблюдения и кондиционером. Кроме этого, УФСИН обладает машинами для перевозки продуктов и автомобилем с названием «Выстрел». Последний предназначен для перевозки сотрудников ведомства.


Дмитрий Павличко
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