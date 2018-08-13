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| | Datsun показала особый хэтчбек Datsun mi-DO для рыбалки и охоты

Datsun показала особый хэтчбек Datsun mi-DO для рыбалки и охоты

Сегодня, 23:00

В некотором смысле, автомобиль стал детищем приверженцев японской марки, ведь именно они подвигли разработчиков создать такое транспортное средство.

Японские машиностроители провели опрос, в котором приняли участие владельцы автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, дабы выяснить, чем увлекаются клиенты бренда. Оказалось, что многие из них являются рыбаками и путешественниками. Узнав это, разработчики создали уникальный хэтчбек mi-DO, который не будет продаваться на массовом рынке.

Внешность рыбацкого Datsun mi-DO примечательна камуфлированным кузовом (полиуретановая покраска), а также расширенными колесными арками. Автомобиль оснащен 15-дюймовыми кованными колесными дисками, «обутыми» во внедорожную резину Michelin CrossClimate.

Платформа Datsun mi-DO не позволяет сделать его полноприводным, но разработчики попытались повысить проходимость автомобиля за счет увеличения передаточного числа главной пары с 3,9 до 4,13. Клиренс автомобиля вырос до 180 мм. Под бензобаком и картером машины появилась защита.

Рыбацкий Datsun mi-DO также особенен эргономичным багажным отделением, удобным для хранения вещей, продуктов. Машина получила холодильник, топор и лопату. Движет хэтчбеком обычный мотор 1.6 тягой 87 л.с.

 

Журналисты прокатились на уникальном Datsun mi-DO, о не отметили, что проходимость автомобиля не улучшилась. Хэтчбек заехал на крутой подъем, однако эксперты не могут с уверенностью говорить о том, что стандартная версия машины не смогла бы также.


Иван Головин
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