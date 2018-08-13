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| | Перезагрузка: Российский беспилотник «Матрёшка» получит новую версию

Перезагрузка: Российский беспилотник «Матрёшка» получит новую версию

Сегодня, 13:30

На днях ходили слухи, что проект «MatrЁshka» закроют. Однако это оказалось все лишь слухами и их быстро опровергли.

Разработка беспилотных автомобилей в России ведется уже несколько лет. Этим занимаются такие крупные компании как «Яндекс» и «КАМАЗ». Их автомобили уже вовсю тестируются на дорогах России. Однако мало кто знает, что этим занимаются и более мелкие компании. Например, «Бакулин Моторс Групп». Свою «MatrЁshkу» он презентовал еще в 2016 году. И все это время она усовершенствуется и проходит доработку.

Этот автомобиль оснащается электрическим двигателем, навигацией и системой ориентирования, а также сенсорами трех видов. Практически все материалы и компоненты автомобиля отечественного производства.

В прошлом году «Бакулин Моторс Групп» представила обновленный вариант «Матрёшки» и хотела, чтобы она принимала участие на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

На создание прототипа было потрачено около 8,5 миллиона рублей, но если бы автобусы запустили в серийное производство, то их стоимость снизилась бы до 3,5 млн. Летом компания столкнулась с рядом трудностей, так как у них нет достаточного финансирования, да еще и появились долги.

Но компания не отчаивается и уже в октябре намерена представить новую версию автомобиля Matrёshka 2.0.


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