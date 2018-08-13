«Хватит их кормить»: Россияне рассказали, как экономят на «платках» на трассе М4 «Дон»

В ТОП способов проехать бесплатно по платным участкам трасс вошли как легальные, так и незаконные «лайфхаки», которых лучше избегать.

В разгар летних отпусков многие россияне отправляются на машинах в путешествие к морю. Однако трасса М4 «Дон» пестрит платными участками, а если прибавить к этому расходы на бензин, то не удивительно, что автомобилисты стремятся всеми способами сэкономить на поездках по платным участкам.

Почти треть длины автодороги М4 доступна только за плату. Нередко автомобилисты считают, что «хватит их кормить» и вообще отказываются платить за проезд. Легковая машина может проскочить через шлагбаум, прижавшись к едущей впереди фуре. Многие успевают это сделать, если трогаются одновременно с грузовиком и движутся за ним с интервалом в полметра.

Другие водители вовсе не церемонятся и проезжают, когда шлагбаум закрыт. Интересно, что он при этом не ломается, а гнётся, и машина не повреждается. Однако такие два способа «сэкономить» незаконны, а сохранить деньги можно и менее радикальными методами.

Мало кто знает, но проезд по «платкам» в ночное время дешевле, чем днём. Так, на 21-93 км трассы М4 «Дон» проезд днём обойдётся в 100 рублей, а ночью – в 60. Проезжая по отрезку 93-211 км ночью, водитель сможет сэкономить 50 рублей, а по 225-260 км – 30 рублей. Похожая ситуация наблюдается и на других участках, в итоге суммарно выходит существенная экономия.

Также можно заранее обзавестись транспондером, с ним на оплате проезда можно сэкономить до 50%. Если воспользоваться и предыдущим советом, то вместо 840 рублей за проезд по всем платным участкам трассы М4 «Дон» нужно будет заплатить всего 420 рублей.

Наконец, ещё один способ не переплачивать на «платках» – не нарушать скоростной режим. Далеко не на всех участках разрешено разгоняться до 130 км/ч. Как правило, действует ограничение до 110 км/ч, а в местах, где дорога проходит через населённые пункты, знаки зачастую требуют сбросить скорость до 40-20 км/ч.

Яна Васильева