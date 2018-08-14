Эксперты назвали ТОП-5 машин за 100 тысяч рублей на вторичном рынке России

Эксперты составили рейтинг для тех, кто озадачен покупкой недорого подержанного транспорта. В списке оказались машины исключительно немецких марок.

Лидером ТОП-5 назван универсал Audi 100 C4. Автомобиль хорош просторностью, комфортом, а его внешность до сих пор радует глаз невзирая на возраст транспортного средства. Машина также ценится на вторичном рынке России за оцинкованный кузов, что обеспечивает его долговечность.

На втором месте рейтинга расположился Mercedes 190 (W201). Немного «квадратный», но комфортный и надежный автомобиль до сих пор можно найти на вторичном рынке РФ за 100 тысяч рублей. Машина оснащена подвеской, которая хорошо справляется с российскими дорогами.

На третьей позиции ТОП-5 расположился седан Аudi 80. Для машины доступны несколько моторов, она хороша своим плавным ходом, и интересно выглядит.

Четвертую строчку рейтинга автомобилей за 100 тысяч рублей в России занимает Volkswagen Passat. Надежный немецкий автомобиль неприхотлив и просто в обслуживании.

Пятое место в списке досталось модели Volkswagen Golf II. Старенький хэтчбек до сих пор ценится в России, так как он надежен, комфортен и имеет приятную динамику.

Иван Головин