Changan рассекретила новый минивэн Changan COS Cosmos до премьеры

В пресс-центре китайской машиностроительной компании Changan раскрыли подробности о новом минивэне Changan COS Cosmos. Недавно на просторах интернета распространили первые фотографии автомобиля.

Changan COS Cosmos станет второй машиной в модельном ряду марки. Первый кроссовер Changan COS 1 увидел свет весной 2018 года в рамках Пекинского автосалона. Показ нового минивэна пройдет на мотор-шоу в Чэнду.

7-местный минивэн Changan COS Cosmos призван потеснить на авторынке культовый японский Honda Odyssey. Размеры новинки составят 4840X1860X1865 мм, а величина колесной базы равна 2 820 миллиметров.

Подкапотное пространство нового минивэна Changan COS Cosmos займет 1,5-литровый турбомотор с производительностью в 156 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 6-скоростной МКПП или 6-ступенчатой АКПП с системой переднего привода. В функциональном перечне Changan COS Cosmos числятся ассистент экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, стеклянный верх с люком, электропривод двери багажного отсека и круговой видеообзор. Салон новинки обшили белой кожей, а на дверях начертаны темно-бордовые акценты.

Дмитрий Павличко