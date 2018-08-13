На Крымском мосту вчера был установлен новый рекорд интенсивности движения

Путепровод через Керченский пролив 12 августа принял более 33 тысяч транспортных средств.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщил о новом рекорде суточного трафика на путепроводе через Керченский пролив. За 12 августа сухопутная переправа приняла 33 359 машин, из которых порядка 17,9 тысячи ехали в сторону Крыма. Напомним, 5 августа на переправе был отмечен рекордный суточный трафик в 32 406 автомобилей.

Среднесуточный показатель трафика на Крымском мосту в августе составляет 29 тысяч машин. Данный показатель превышает июльский результат на 17%. В прошлом месяце путепровод принял почти 800 тысяч транспортных средств. За время эксплуатации, по переправе проехали 1,791 миллиона машин. Больше половины из них ехали в сторону Крыма.

Крымский мост строится с зимы 2016 года. 16 мая на нем открылось движение для легкового транспорта, а также автобусов. Грузовые машины поедут по путепроводу в октябре. Железная дорога на мосте откроется в следующем году. Ранее сообщалось, что на путепроводе стартовала укладка путей.

Иван Головин