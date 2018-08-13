Российский вторичный авторынок в июле снизился на 2,1%

Продажи подержанных легковых автомобилей в России за июль текущего года достигли отметки в 444 500 экземпляров. Этот показатель на 2,1% ниже результатов минувшего года.

После майского и июньского роста российский вторичный авторынок начал снижаться. Как сообщают специалисты из «АВТОСТАТ», данный сегмент по-прежнему пользуется популярностью у отечественных автолюбителей.

За семь месяцев 2018 года объем рынка автомобилей с пробегом составил 3 000 000 единиц, что на 1,4% превышает показатели 2017 года. Лидирующие позиции завоевали машины российского автобренда LADA (113 700 штук, -6,5%). Второе место досталось японской марке Toyota (49 500 ед., -3,1%). ТОП-3 закрывает Nissan (24 700 шт., -0,2%). Среди востребованных моделей стоит отметить российский хэтчбек ВАЗ-2114, американский Ford Focus и седан ВАЗ-2107.

Дмитрий Павличко