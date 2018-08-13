Автомобили научились «плавать» после сильного дождя в Нальчике

После очередного ливня в Нальчике автомобили «плавают» по дорогам. Такая ситуация возникла в результате того, что ливневки просто напросто не справляются с таким потоком воды.

На некоторых участках дороги настолько много воды, что даже не видно колес автомобилей. Местные жители засняли эту ситуацию на видео и выложили в одну из социальных сетей. Город уже прозвали «Венецией». Горожане неоднократно обращались к местным властям по поводу этой проблему, однако пока никаких мероприятий еще не проводилось. Ведь в таком случае необходимо либо чистить ливневки, либо добавить новые.