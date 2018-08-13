Представлен кроссовер Skoda Kodiaq с тюнинг-пакетом от ателье ABT Sportsline

Мастера чешского ателье с помощью электроники сделали мощнее силовую установку паркетника, а также наделили его брутальными колесными дисками, придавшими автомобилю более грозный и солидный вид.

Чешское тюнинг-ателье ABT Sportsline решило доработать новый кроссовер Skoda Kodiaq, и начало улучшение автомобиля с повышения мощности его мотора. Силовая установка 2.0 получила модуль управления ABT Engine Control, благодаря которой ее производительность выросла со 180 до 216 л.с./с 320 до 360 НМ.

Внешняя составляющая кроссовера Skoda Kodiaq от ABT Sportsline изменилась за счет больших черных колесных дисков. Кроме того, автомобиль получил расширители колеи. Такие решения сделали экстерьер машины более агрессивным.

К слову, сами чешские машиностроители недавно сообщили, что разработали модификацию RS для кроссовера Skoda Kodiaq. Автомобиль оснастили полным приводом, агрегатом производительностью 240 л.с. и 7-РКПП DSG. Силовая установка разгоняет вседорожник до 100 км/ч за 6,5 с. Порог скорости машины ограничен на 230 км/ч.

Иван Головин