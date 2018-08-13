Соцсети бурно отреагировали на прекращение производства LADA Priora

В середине июля текущего года российская компания «АвтоВАЗ» прекратила сборку седанов LADA Priora. Автомобиль сняли с производства без лишних церемоний, но пользователи социальных сетей бурно отреагировали на это.

Отмечается, что LADA Priora выпускалась в течение 10 лет, но если принять во внимание тот факт, что автомобиль является обновлением ВАЗ-2110, то в общем седан держался на конвейере 22 года. Компания официально не сообщала о прекращении сборки седана и не публиковала комментарии об этом.

На просторах интернета появились как иронические комментарии, так и добрые слова относительно вышедшей в тираж машины. Один пользователь отметил, что ему надоел автомобиль с фарами от «ГАЗели» и недоумевает, за что так любили это авто. Другое сообщили, что у разработчиков LADA Priora нет чувства стиля и вкуса. Третий отметил, что никогда не любил LADA Priora и ВАЗ-2110.

Но были еще и доброжелательные комментарии. Пользователь Георгий отметил, что если бы он выбирал между LADA Granta и LADA Priora, то однозначно бы свой выбор остановил бы на последней. Еще один пользователь подметил, что LADA Priora – самая хорошая машина после BMW.

Дмитрий Павличко