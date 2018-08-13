«Грабят отовсюду»: Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон»

Потраченные нервы, часы в пробках на жаре и куча «разводил» – автомобилисты пожалели, что отправились в отпуск на машине.

В соцсетях многие россияне делятся своим опытом поездки на юг по федеральной трассе М4 «Дон». Некоторые автомобилисты пришли к единому выводу – в итоге ехать по трассе оказалось ничуть не дешевле, поскольку там грабят отовсюду. А тем, чья цель поездки – совсем не экономия, не стоит надеяться, что все пройдет так гладко, как планируется.

Начинали свой рассказ автомобилисты с «разводил», которых в последнее время стало очень много на дорогах России. При этом на М4 «Дон» можно встретить мошенников на вкус и цвет: тут и бедные цыгане, у которых сломалась машина на обочине, и избитые девушки на заправках, которым нужна попутка, и даже сотрудники кафе, подливающие алкоголь в суп. Автомобилисты настоятельно порекомендовали желающим отправиться в отпуск по М4 не полениться и почитать на тематических форумах о всех возможных схемах «развода».

Самый сложный участок пути по «Дон» на юг – узкий отрезок трассы в селе Лосево Воронежской области. Предприимчивые местные жители уже придумали способ «навариться» на изнуряющих от жары путешественниках. Они предлагают свои услуги проводника по дорогам, которые помогут объехать затор. Стоимость такого «сервиса» составляет от 500 рублей. «Грабят отовсюду. Как не транспондер, то Сусанины», - возмущаются автомобилисты.

Еще одним «сюрпризом» в пробке являются обочечники. По словам автомобилистов, часы в пробке на жаре способны выбить из водителей страх и совесть, поэтому они начинают «чудить» и нарушать не только ПДД, но и закон. После пробок на платных участках дорог появляются особые нарушители. Сообщается, что водители преимущественно дорогих автомобилей рискуют создать аварийную ситуацию, обгоняя всех на резервной полосе на высокой скорости, а потом резко встраиваясь.

Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон». Они советуют учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть, и несколько раз подумать, прежде чем отправиться в этот «ад».

Юлия Романова