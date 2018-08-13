Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте «Люби меня»: Киркоров и Бузова устроили развратные танцы под «Ибицу» Россия в 2077: Художники показали свои арты В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер
| | «Грабят отовсюду»: Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон»

«Грабят отовсюду»: Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон»

Сегодня, 09:35

Потраченные нервы, часы в пробках на жаре и куча «разводил» – автомобилисты пожалели, что отправились в отпуск на машине.

В соцсетях многие россияне делятся своим опытом поездки на юг по федеральной трассе М4 «Дон». Некоторые автомобилисты пришли к единому выводу – в итоге ехать по трассе оказалось ничуть не дешевле, поскольку там грабят отовсюду. А тем, чья цель поездки – совсем не экономия, не стоит надеяться, что все пройдет так гладко, как планируется.

Начинали свой рассказ автомобилисты с «разводил», которых в последнее время стало очень много на дорогах России. При этом на М4 «Дон» можно встретить мошенников на вкус и цвет: тут и бедные цыгане, у которых сломалась машина на обочине, и избитые девушки на заправках, которым нужна попутка, и даже сотрудники кафе, подливающие алкоголь в суп. Автомобилисты настоятельно порекомендовали желающим отправиться в отпуск по М4 не полениться и почитать на тематических форумах о всех возможных схемах «развода».

Самый сложный участок пути по «Дон» на юг – узкий отрезок трассы в селе Лосево Воронежской области. Предприимчивые местные жители уже придумали способ «навариться» на изнуряющих от жары путешественниках. Они предлагают свои услуги проводника по дорогам, которые помогут объехать затор. Стоимость такого «сервиса» составляет от 500 рублей. «Грабят отовсюду. Как не транспондер, то Сусанины», - возмущаются автомобилисты.

Еще одним «сюрпризом» в пробке являются обочечники. По словам автомобилистов, часы в пробке на жаре способны выбить из водителей страх и совесть, поэтому они начинают «чудить» и нарушать не только ПДД, но и закон. После пробок на платных участках дорог появляются особые нарушители. Сообщается, что водители преимущественно дорогих автомобилей рискуют создать аварийную ситуацию, обгоняя всех на резервной полосе на высокой скорости, а потом резко встраиваясь.

Автомобилисты в шоке от поездок по трассе М4 «Дон». Они советуют учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть, и несколько раз подумать, прежде чем отправиться в этот «ад».


Юлия Романова
Новости по теме
Автомобилисты сравнивают поездки по трассе М4 «Дон» с адом
Автомобилисты сравнивают поездки по трассе М4 «Дон» с адом

Трасса М4 «Дон» имеет огромное значение, ведь она тянется от Москвы до Новороссийска, объединяя центр и юг страны. По ней ездят миллионы автомобилистов, причём…

В Лосево на трассе М-4 «Дон» засняли ночные огни огромной пробки
В Лосево на трассе М-4 «Дон» засняли ночные огни огромной пробки

В сети опубликовали фотографии с ночными огнями пробок на трассе М-4 «Дон» в Лосево. Эта дорога ведет к морю, и многие автомобилисты жалуются на её…

В Волжском автомобилисты раскрасили дорожные ямы
В Волжском автомобилисты раскрасили дорожные ямы

21 апреля в Волжском прошла ежегодная весенняя акция «Ямы в цвет», в рамках которой автолюбители раскрашивали дорожные ямы. Такие действия в первую очередь…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости