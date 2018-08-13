Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

Мнения

Экс-ведущий «Взгляда» усомнился в новой версии убийства Листьева

 Одно из самых громких убийств 90-х до сих пор не раскрыли.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Светлана Бондарчук делает с подругой новый бизнес и выкладывает откровенные фото в бикини Селена Гомес впала в депрессию от предстоящей свадьбы Бибера Учёные рассказали, что случится с человеком при высадке на Юпитер Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу до следующего года Появилась улучшенная Jailbreak-программа для звонков на iPhone Прекрасна не по годам: 49-летняя Дженнифер Лопес показала совершенное тело в бикини В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО «Ну хоть трусы по размеру»: Поклонники раскритиковали Волочкову за старое фото «В музей в бюстгальтере?»: Полуголую Ольгу Серябкину попросили одеваться в общественных местах Руби Роуз удалила аккаунт после бурных споров о Бэтвумен Журналистка Ксения Собчак опозорилась из-за ошибок в правописании Голые и в масле: Папарацци сфотографировали Рики Мартина с мужем на яхте
| | Toyota показала особую версию внедорожника Toyota Fortuner с обвесом от TRD?

Toyota показала особую версию внедорожника Toyota Fortuner с обвесом от TRD?

Сегодня, 12:47

На индонезийском автосалоне японская компания презентовала новую версию своего внедорожника Toyota Fortuner. Теперь этот автомобиль обзавелся обвесом от TRD и TTI.

Очень много изменений появилось во внешнем оформлении внедорожника. Так, у Fortuner теперь другой передний бампер, пересмотренная решетка радиатора. Также производитель добавил защиту у двигателя и днища. Расширились колесные арки, изменились параметры подвески. Обновленная версия получила черные колесные диски, которые обтянули шинами от Yokohama.

В салоне также есть некоторые изменения. Сидения получили более спортивное оформление, новый руль, а еще появились дополнительные приборы, которые расположились на центральной консоли.

Под капотом Toyota Fortune расположился 2,4-литровый дизельный двигатель. Мощность его составляет 310 лошадиных сил.


Новости по теме
Внедорожник Toyota Fortuner обзавелся роскошной версией
Внедорожник Toyota Fortuner обзавелся роскошной версией

Японская компания Toyota вывела на автомобильный рынок Аргентины новый внедорожник Toyota Fortuner в роскошном варианте исполнения, который отличается кожаной…

Новый Toyota Yaris преобразовали в кроссовер
Новый Toyota Yaris преобразовали в кроссовер

Японская машиностроительная компания Toyota презентовала кроссовую версию своего нового хэтчбэка Toyota Yaris. Новинка уже вышла на автомобильный рынок Южной…

Toyota заняла четверть российского рынка среднеразмерных внедорожников
Toyota заняла четверть российского рынка среднеразмерных внедорожников

Японская марка Toyota не может похвастаться растущими продажами седанов и кроссоверов, чего нельзя сказать о среднеразмерных внедорожниках бренда. Модели Land…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости