Toyota показала особую версию внедорожника Toyota Fortuner с обвесом от TRD?

На индонезийском автосалоне японская компания презентовала новую версию своего внедорожника Toyota Fortuner. Теперь этот автомобиль обзавелся обвесом от TRD и TTI.

Очень много изменений появилось во внешнем оформлении внедорожника. Так, у Fortuner теперь другой передний бампер, пересмотренная решетка радиатора. Также производитель добавил защиту у двигателя и днища. Расширились колесные арки, изменились параметры подвески. Обновленная версия получила черные колесные диски, которые обтянули шинами от Yokohama.

В салоне также есть некоторые изменения. Сидения получили более спортивное оформление, новый руль, а еще появились дополнительные приборы, которые расположились на центральной консоли.

Под капотом Toyota Fortune расположился 2,4-литровый дизельный двигатель. Мощность его составляет 310 лошадиных сил.