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| | В Красноярске с тест-драйва угнали два BMW за 7,3 млн рублей

В Красноярске с тест-драйва угнали два BMW за 7,3 млн рублей

Сегодня, 08:50

28-летний житель Санкт-Петербурга сумел обманным путем завладеть двумя автомобилями BMW. Общая сумма ущерба составила 7,3 миллиона рублей.

Так, мужчина звонил красноярский дилерский центр, представлялся руководителем акционерного общества, сообщал, что хочет приобрести дорогостоящий автомобиль и через подставное лицо договаривался о тест-драйве машины. Тогда автомобили перегонялись в Москву и Санкт-Петербург. Этим мужчина занимался еще с сентября прошлого года.

Еще одну аферу, которую он продумал с автомобилем Kia, стоимостью почти три миллиона рублей, ему провернуть не удалось. Так, будет заводиться уголовное дело в отношении мошенника. По статье «Мошенничество» он может получить до 10 лет лишения свободы. Пострадавшим дилерам удалось вернуть один похищенный автомобиль.

 


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