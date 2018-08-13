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| | Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в 2018 году

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных городских автомобилей в 2018 году

Сегодня, 09:04

Небольшие городские автомобили продолжают набирать популярность в мире. Согласно информации, полученной от автоэкспертов, за первое полугодие нынешнего года автодилеры сбыли 2 190 000 ситикаров, что составило 4% от совокупных мировых продаж автомобилей, а специалисты разработали рейтинг таких машин.

Хитом реализации транспортных средств данного сегмента выступает индийский Maruti Alto, который разошелся тиражом в 109 132 экземпляра. Вторая позиция перечня досталась итальянскому Fiat 500 (103 729 единиц).

 

ТОП-3 закрывает американский Ford Ka (97 496 штук). В ТОП-5 вошли «итальянец» Fiat Panda (95 252 ед.) и корейский Hyundai Grand i10 (87 943 шт.). Первая десятка наиболее популярных ситикаров за указанный период представлена Maruti Wagon R (86 265 ед.), Suzuki Spacia (17 991 шт.), Suzuki Wagon R (77 984 ед.), Volkswagen Up! (75 155 шт.) и Daihatsu Move (74 109 ед.).


Дмитрий Павличко
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