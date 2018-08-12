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| | Одна лошадиная сила гуляла по дорогам города в КБР

Одна лошадиная сила гуляла по дорогам города в КБР

Сегодня, 19:01

В одном из населенных пунктов Кабардино-Балкарии лошадь гуляла по проезжей части, фотографии опубликовали в соцсети. Очевидцы происшествия отметили, что рядом не было хозяина животного.

Жители Чегема столкнулись с одинокой лошадью на дороге. Очевидцы отметили, что животное спокойно гуляло, несмотря на активное дорожное движение. Фотографию опубликовали в одном из городских сообществ в соцсетях.

Местный житель отметил, что на самом деле лошадь не одна. Мужчина рассказал о нескольких животных, которые уже неделю ходят по населенному пункту. Пользователи сети предположили, что лошадей кто-то потерял.

Автолюбители отметили, что лошадь на проезжей части не удивляет их, поскольку в Чегеме довольно часто на дорогу выходят коровы и другая живность. Многие пользователи отнеслись к инциденту с юмором. Один из пользователей отметил, что стоит поймать лошадь, чтобы потом бесплатно ездить, поскольку бензин дорогой.


Татьяна Рязанская
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