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| | Как улитки: Составлен ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире

Как улитки: Составлен ТОП-5 самых медленных автомобилей в мире

Сегодня, 07:00

Автоэксперты рассказали о пяти самых медленных автомобилей в мире. У них рекордно низкая максимальная скорость, при этом их динамика оставляет желать лучшего.

Первое место заслуженно занял трёхколёсный Peel P50, эту модель можно разогнать максимум до 45 км/ч. Автомобиль оснащается 49-кубовым двигателем, мощность которого составляет всего 4,2 «лошадки».

На второй позиции оказался Aixam A.721, способный ускориться также не более чем до 45 км/ч. Любопытно, что во многих странах можно управлять такой машиной без водительского удостоверения.

Третья строчка досталась 2-местному электромобилю Renault Twizy с батареей на 6,1 кВт/ч и 11-сильным двигателем. Максимальная скорость модели – 80 км/ч.

Электрический MIA способен достичь отметки в 100 км/ч на спидометре, однако на это ему потребуется целых 30 секунд. На сегодняшний день компания MIA Electric прекратила своё существование, поэтому отыскать такой автомобиль можно разве что подержанным.

Замкнул ТОП-5 самых медленных в мире авто Tata Nano с предельной скоростью в 100 км/ч. Чтобы набрать её у автомобиля уйдёт почти полминуты – 29 секунд.


Яна Васильева
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