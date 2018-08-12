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«Привет, 90-е»: На российские трассы возвращается «развод» из прошлого

Сегодня, 17:00

Московский автомобилист рассказал, как чуть не стал жертвой бесстыжей беременной мошенницы на трассе М4 «Дон».

В сети появилось видео с рассказом автомобилиста о «возрожденной» схеме «развода» на трассах РФ. Мужчина предупредил водителей, чтобы не велись на уловки мошенников, даже если это беременная женщина.

Автомобилист рассказал, что остановился выпить кофе на трассе М4 «Дон», когда к нему в кабину постучалась девушка. У неё было разбито лицо, а сама она была беременна. Девушка сказала, что её избил муж и выгнал из дома, и что ей необходимо добраться поближе к Москве, где её должны встретить родственники.

Когда мужчина пожалел беременную и взял в попутку, её настроение сразу же поменялось. Девушка весело разговаривала с водителем и кажется, уже ни о чем не беспокоилась. Спустя некоторое время автомобилист заметил стоящую у обочины машину, которая несколько раз то включала, то выключала аварийку, что ему показалось странным. Сразу же после этого девушка попросила остановиться и сказала, что это её отец.

Мужчина догадался, к чему все идет, и решил проехать мимо автомобиля. По его словам, на самом деле в машине поджидали далеко не родители, а так называемые «братки», которые планировали обвинить его в избиении девушки и вымогать деньги или же «обчистить» кабину. Поэтому он не остановился, а высадил женщину несколько километров спустя на трассе.

Автомобилист рассказал, что такая схема «развода» была популярна на трассах России в 90-х годах. Тогда множество водителей попадались в ловушку злоумышленников, а в некоторых случаях их даже обвиняли в изнасиловании. Также, по словам рассказчика, в таком мошенничестве могли быть замешаны экипажи ДПС, в результате чего «виновный» водитель сразу же попадал под статью.


Юлия Романова
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