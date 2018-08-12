Дизайн нового родстера BMW Z4 M40i 2019 полностью рассекречен в сети

В распоряжении китайских СМИ оказались снимки серийного родстера BMW Z4 M40i 2019 модельного года, дизайн которого до сих пор сохраняли в секрете.

Судя по опубликованным снимкам, немецкая новинка сохранит множество дизайнерских решений, которые были использованы на представленном ранее концепте Z4. При этом у товарной версии пересмотрели радиаторную решётку, бампер и капот, последний лишился спортивных ребер.

Новый BMW Z4 M40i разделил платформу с возрождённым японским спорткаром Toyota Supra. К сожалению, пока о родстере больше нет практически никакой информации. Скорее всего, новинка обзаведётся современными высокоэффективными тормозами, электронным задним дифференциалом и спортивной подвеской.

В моторную гамму нового BMW Z4 M40i войдут 3,0-литровый турбомотор, генерирующий 360 лошадиных сил, а также турбированный двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами. Публичная премьера спорткара должна состояться в октябре текущего года в рамках Парижского автосалона.

Яна Васильева