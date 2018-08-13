Эксперты назвали ТОП-5 самых неординарных автомобилей знаменитостей

Звезды шоу-бизнеса часто стараются выделиться из толпы за счет неординарной внешности, таланта или уникальных вещей. Автоэксперты представили ТОП-5 неординарных авто, которые принадлежат знаменитостям.

Специалисты отметили, что в рейтинг не попали классические премиальные модели. Лидером ТОП-5 неординарных авто звезд признан Checker Marathon, за рулем которого ездит Шайа Лабаф, актер, который сыграл главную роль в «Трансформерах». Отметим, что ранее в США такие авто принадлежали службам такси.

Второе место среди неординарных моделей занял Hot Rod, который принадлежит Сильвестру Сталлоне и часто снимается в кинокартинах. Отмечается, что в гараже актера находятся Mustang GT, Hendricks Camaro SS и пара спорткаров Ferrari.

Бронза досталась Дмитрию Хрусталеву с его «Немомобилем». Десять лет назад резидент «Камеди Клаб» перекрасил свой Opel в стиле мультфильма «В поисках Немо», ярым фанатом которого является.

Далее оказался NaviStar CXT Commercial Extreme Truck весом в 20 000 кг. Эштон Катчер приобрел его всего за 93 000 вон. Замыкает ТОП-5 неординарных авто звезд Campagna T-Rex 14R Лила Уэйна. Модель за 70 000 долларов приобрела Ники Минаж и подарила реперу на 30-летие.

Татьяна Рязанская