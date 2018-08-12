Лучше радара гаишника: Школьница из Душанбе вычисляет скорость автомобилей в уме

Необычным талантом обладает школьница из Душанбе: она научилась определять скорость машин без каких-либо приборов. О способностях девочки-радара знают далеко за пределами Таджикистана.

Манижа Тошболтаева смотрит на автомобиль всего несколько секунд, после чего называет скорость, с которой он двигался без измерений приборами. По словам школьницы, всё просто, она пользуется определёнными формулами и ментальной математикой.

Раньше девочка не любила решать задачи, пока не приняла участие в первой небольшой олимпиаде с участием 32 человек и не записалась на курсы ментальной математики. Тогда Манижу удивило, что дети с легкостью складывают и вычитают числа в уме. С тех пор прошло два года.

Сегодня школьница участвует в конференции на Кипре, а в дальнейшем ей предстоят олимпиады в Малайзии и России. Помимо математического, девочка-радар обладает музыкальным талантом, причём ей нравится петь и считать одновременно.

Яна Васильева