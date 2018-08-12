Состоялся первый тест-драйв нового электрического кроссовера Audi E-Tron

Немецкий автопроизводитель Audi вывел на дорожные тесты прототип первого кроссовера e-Tron на электротяге, который официально представят 17 сентября на специальном мероприятии компании. Модель будет конкурировать с Tesla Model X.

Автопроизводитель Audi ранее уже предоставил информацию о новом e-Tron, однако на тестирование вывели модель в камуфляжной пленке. Несмотря на камуфляжное покрытие специалисты рассмотрели особенности.

Прототип Audi E-Tron сохранил основные дизайнерские элементы, которые ранее представили. Внешность нового кроссовера на электротяге повторяет стилистику других внедорожников бренда. В частности речь идет об «уезжающих» фарах на крылья кузова, нисходящей линии крыши, а также крупной радиаторной решетке.

Audi E-Tron оснастят не боковыми зеркалами заднего вида, а специальными камерами, которые будут передавать данные на особые экраны в интерьере. Электрокросс оснастят двумя моторами производительностью в 402 «лошади».

Татьяна Рязанская