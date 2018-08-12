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| | Автомобилисты сравнивают поездки по трассе М4 «Дон» с адом

Автомобилисты сравнивают поездки по трассе М4 «Дон» с адом

Сегодня, 14:12

Трасса М4 «Дон» имеет огромное значение, ведь она тянется от Москвы до Новороссийска, объединяя центр и юг страны. По ней ездят миллионы автомобилистов, причём они сравнивают подобные поездки с адом.

Летом многие россияне отправляются в отпуск к морю, выезжая на автодорогу «Дон», однако автомобилистам сутками приходится «загорать» в пробках. Если прибавить к этому плохое состояние дороги и желание недобросовестных гаишников заработать, то становится понятно, откуда у автомобилистов ассоциации с адом.

«Автодор» продолжает вводить платные участки на М4. Один из таких участков появился в Краснодарском крае, якобы чтобы помочь сократить время, затрачиваемое на проезд из Краснодара в Ростов. Однако это ударило как по карманам местных жителей, которые регулярно ездят на дачи, так и по малому бизнесу, ведь расходы на доставку товаров выросли.

Ростовчане просили президента отметить плату за проезд по данному участку. Однако в «Автодоре» считают, что у людей есть альтернатива: они могут воспользоваться дорогой через Азов и сделать «маленький» крюк в 75 км.

Из-за того, что закон разрешает брать плату на отдельных отремонтированных участках существующих трасс, шлагбаумы стали появляться повсеместно. В итоге людям приходится часами стоять перед терминалами оплаты.

Недавно Василий Голубев, губернатор Ростовской области, отметил, что строительство обхода Аксая может быть завершено к 2021 году. Он отметил, что этот объект должен снять нагрузку с улицы Западной в Аксае, которая остаётся одним из самых загруженных участков дороги, при этом проезд по новому обходу опять-таки сделают платным.


Яна Васильева
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