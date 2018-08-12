Продажи подержанных автомобилей LCV в РФ упали на 3,3% в I полугодии 2018

Автоэксперты исследовали продажи на вторичном рынке LCV России в период с января по июнь 2018 года. В результате спрос на легкий коммерческий транспорт с пробегом упал на 3,3% до 191 800 единиц.

Автоэксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отметили, что 106 908 LCV реализовали отечественные производители, в результате иностранные бренды в первом полугодии 2018 года продали 84 892 легкие коммерческие машины.

Специалисты отмечают, что самыми популярными LCV с пробегом на авторынке России оказались модели «ГАЗ». Несмотря на то, что в период с января по июнь текущего года спрос на транспорт упал на 6,2% производителю удалось продать 81 047 шт.

Второе место среди поддержанного легкого коммерческого транспорта в России занял бернд «УАЗ» с приростом в 5% до 20 619 ед., следом оказался немецкий Volkswagen с отрицательной динамикой в 1% до 13 066 машин. В первой пятерке оказалась Toyota с падением спроса на LCV с пробегом на 6,3% до 11 839 авто, и Ford с отрицательной динамикой в 2% до 9 846 машин.

Татьяна Рязанская