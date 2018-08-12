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| | Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых премьер ММАС-2018

Эксперты составили ТОП-5 самых ожидаемых премьер ММАС-2018

Сегодня, 15:08

Уже в конце этого месяца в Москве пройдёт крупнейший в России автосалон. Эксперты решили составить рейтинг самых ожидаемых премьер, которые можно будет увидеть в российской столице.

Открывает ТОП-5 новый кроссовер от Renault, тизеры которого распространил французский бренд. Примечательно, что новинка сначала поступит в продажу в России, а потом появится в других странах.

Второе место эксперты отдали седану представительского класса Aurus. Его разрабатывали специально для политической верхушки, однако машина появится и в свободной продаже уже в будущем году. Стоимость такого седана будет достигать 6 000 000-7 000 000 рублей.

На третьем месте оказался «АвтоВАЗ», который планирует провести целы ряд презентаций. В числе новинок точно будут серийный вариант LADA Vesta Sport и обновлённая Granta. Предположительно производитель также готовится представить LADA XRAY Cross, рестайлинговый Largus и концепт 4x4 следующего поколения.


Четвёртую позицию занимает первый кроссовер от Aston Martin – DBX. Эксперты прогнозируют, что около этого стенда будет больше всего людей. Замкнул ТОП-5 Volkswagen с моделями Teramont и Touareg.


Яна Васильева
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