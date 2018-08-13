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| | Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей 90-х годов

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных автомобилей 90-х годов

Сегодня, 05:00

Автомобильные эксперты составили рейтинг моделей, которые считались самыми надежными в 90-х годах. Примечательно, что лидерами в ТОП-5 стали автомобили японского бренда Toyota.

Самым надежным авто 90-х годов признан Toyota Mark 2. Второе и третье места рейтинга досталось моделям Toyota Chaser и Toyota Cresta. По словам экспертом, они считались самыми надежными в то время благодаря мотору 1JZ GTE и чугунному блоку цилиндров.

Это позволяло автомобилям без проблем преодолеть более 500 км пробега. Также добавим, что все три модели выпускались исключительно для японского авторынка.

На четвертом месте ТОП-5 оказался немецкий седан Mercedes-Benz E-Class (W124). Замыкает рейтинг BMW 5-Series в 34-м кузове. Главными достоинствами этих моделей являются мощные моторы и крепкий кузов.


Юлия Романова
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