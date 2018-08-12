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| | В Красноярске автохам заехал в озеро с детьми, чтобы помыть машину

В Красноярске автохам заехал в озеро с детьми, чтобы помыть машину

Сегодня, 15:32

Видеоролик, появившийся в Instagram, шокировал жителей Красноярска. Очевидцы сняли, как водитель неспеша моет свой автомобиль прямо на пляже.

Автохам заехал на мелководье в Песчанке и решил помыть на платном пляже свою машину. При этом грязная вода стекала в озеро, в котором рядом купались дети и взрослые. Свидетели инцидента, снявшие его на камеру, возмутились некрасивому поступку мужчины. Пользователей Instagram возмутило, не только поведение автовладельца, но и то, что никто не подошёл, чтобы сделать ему замечание.
«Почему папы детей, которые купаются, не подошли и не отправили его на мойку, например», «Нормально, все купаются, снимают, комментируют, а подойти сказать ему, что он, мягко говоря, неправильно делает некому. Значит всех все устраивает», отметили местные жители в комментариях.

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Другие красноярцы отметили, что не стали бы там купаться даже без машины, так как это промышленная зона, а деньги с "отдыхающих" за вход на пляж берут незаконно


Яна Васильева
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