К дебюту готовят новый «заряженный» внедорожник Jeep Wrangler Moab Edition

Американская компания Jeep готовит к дебюту Wrangler Moab Edition, который представляет собой доработанную модификацию Wrangler Sahara. При этом новинка окажется дороже донора на 10 905 долларов.

«Заряженный» Jeep Wrangler Moab Edition получил под капот 3,6-литровый мотор, способный развивать 285 лошадиных сил. При этом автомобиль оснастили 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой привода на четыре колеса Selec-Trac. Машина также обзавелась задним дифференциалом.

Внешне новую «горячую» версию внедорожника можно узнать по черным легкосплавным дискам, массивным бамперам, вентиляционным отверстиям в новом капоте и светодиодным фарам.

В салоне нового Jeep Wrangler Moab Edition разместятся кресла с кожаной обвивкой, аудиосистема с девятью динамиками и система мультимедиа с 8,4-дюймовыи сенсорным дисплеем. Вскоре новинка должна встать на конвейер, сроки начала продаж пока не уточняются.

Яна Васильева