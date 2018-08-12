Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю Делай, как Бузова! Рустам Солнцев учит Ани Лорак, как пиариться на измене мужа Математика помогла определить автора известного хита The Beatles Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер Систему охлаждения Samsung Galaxy Note 9 сравнили с прошлогодним Galaxy Note 8 Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой
| | К дебюту готовят новый «заряженный» внедорожник Jeep Wrangler Moab Edition

К дебюту готовят новый «заряженный» внедорожник Jeep Wrangler Moab Edition

Сегодня, 22:00

Американская компания Jeep готовит к дебюту Wrangler Moab Edition, который представляет собой доработанную модификацию Wrangler Sahara. При этом новинка окажется дороже донора на 10 905 долларов.

«Заряженный» Jeep Wrangler Moab Edition получил под капот 3,6-литровый мотор, способный развивать 285 лошадиных сил. При этом автомобиль оснастили 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой привода на четыре колеса Selec-Trac. Машина также обзавелась задним дифференциалом.

Внешне новую «горячую» версию внедорожника можно узнать по черным легкосплавным дискам, массивным бамперам, вентиляционным отверстиям в новом капоте и светодиодным фарам.

 

 

 

В салоне нового Jeep Wrangler Moab Edition разместятся кресла с кожаной обвивкой, аудиосистема с девятью динамиками и система мультимедиа с 8,4-дюймовыи сенсорным дисплеем. Вскоре новинка должна встать на конвейер, сроки начала продаж пока не уточняются.


Яна Васильева
Новости по теме
В РФ отзываются 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за подушек безопасности
В РФ отзываются 520 внедорожников Jeep Wrangler из-за подушек безопасности

Компания «ЭфСиЭй Рус», российский офис FCA Group, 27 марта нынешнего года сообщил о старте отзывной кампании, которая затронет 520 внедорожников модели Jeep…

Jeep выпустил последний внедорожник Wrangler JK Rubicon Unlimited
Jeep выпустил последний внедорожник Wrangler JK Rubicon Unlimited

С конвейера сошёл последний экземпляр Jeep Wrangler третьей генерации с обозначением JK в названии. Компания выпустила четырёхдверный внедорожник в версии…

Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной
Из Jeep Wrangler сделали гостиничный номер с кофемашиной

Американская машиностроительная компания Jeep представила в рамках Нью-Йоркского автосалона концепт с названием ROADM8. Автомобиль уже назвали передвижным…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости