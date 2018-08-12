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| | Новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq может появиться на рынке РФ в 2019 году

Новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq может появиться на рынке РФ в 2019 году

Сегодня, 16:00

Премьера Skoda Kamiq состоялась еще в апреле текущего года. Однако в настоящий момент он доступен только на рынке Поднебесной.

В модельном ряду компании Skoda Kamiq расположился на ступень ниже кроссовера Karoq. Производится автомобиль на совместном предприятии, расположенном в Китае.

Ездит он на 1,5-литровом двигателе. Его мощность составляет 110 лошадиных сил, предусмотрена система полного привода.

В оснащении автомобиля присутствуют кондиционер, подушки безопасности, светодиодные фары и мультимедийный комплекс. Компания еще не объявляла о том, что собирается расширять рынок этой модели. Однако не исключено, что Skoda Kamiq может появиться в России. Но если это и может произойти, то точно не раньше следующего года.


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