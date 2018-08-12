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| | Эксперты составили ТОП-3 знаковых универсалов марки LADA

Эксперты составили ТОП-3 знаковых универсалов марки LADA

Сегодня, 11:57

Несмотря на высокую популярность седанов на российском авторынке, универсалы все же считаются более практичными. Эксперты решили назвать тройку самых знаковых «сараев» отечественной марки LADA.

На третьем месте ТОП-3 расположился ВАЗ-2104, который стал преемником модели ВАЗ-2102. Автомобиль оснащался 1,5-литровым 70-сильным бензиновым мотором, а также 1,5-литровым «дизелем» отдачей в 50 л.с. ВАЗ-2104 выпускался с 1984 по 2006 гг., за это время было собрано более 1 млн единиц модели.

Второе место рейтинга занял универсал ВАЗ-2111. «Одиннадцатая» была построена на базе модели ВАЗ-2110, которая на то время считалась самой современной. Универсал получил передний привод, улучшенную аэродинамику и более мощные двигатели. ВАЗ-2111 предлагается с 1,5-литровым 90-сильным мотором. Модель встала на конвейер в 1997 году и покинула его в 2009-м. За этот период универсал был выпущен в количестве 300 тысяч единиц.

Лидером ТОП-3 знаковых универсалов марки LADA стала, конечно же, LADA Vesta SW Cross. Автомобиль ничем не уступает зарубежным конкурентам и на сегодняшний день является самой красивой моделью «АвтоВАЗ». LADA Vesta SW Cross доступен с 1,6-литровым 106-сильным и 1,8-литровым 122-сильным моторами. Также универсал может похвастаться клиренсом в 203 мм, чего вполне достаточно для преодоления легкого бездорожья.

Эксперты объяснили, почему не включили в рейтинг модель LADA Largus. Дело в том, что все вошедшие в ТОП-3 универсалы были построены на базе ВАЗовских седанов, а «Ларгус» основан на платформе Renault Logan, который не является моделью компании «АвтоВАЗ».


Юлия Романова
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