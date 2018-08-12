Эксперты составили ТОП-3 знаковых универсалов марки LADA

Несмотря на высокую популярность седанов на российском авторынке, универсалы все же считаются более практичными. Эксперты решили назвать тройку самых знаковых «сараев» отечественной марки LADA.

На третьем месте ТОП-3 расположился ВАЗ-2104, который стал преемником модели ВАЗ-2102. Автомобиль оснащался 1,5-литровым 70-сильным бензиновым мотором, а также 1,5-литровым «дизелем» отдачей в 50 л.с. ВАЗ-2104 выпускался с 1984 по 2006 гг., за это время было собрано более 1 млн единиц модели.

Второе место рейтинга занял универсал ВАЗ-2111. «Одиннадцатая» была построена на базе модели ВАЗ-2110, которая на то время считалась самой современной. Универсал получил передний привод, улучшенную аэродинамику и более мощные двигатели. ВАЗ-2111 предлагается с 1,5-литровым 90-сильным мотором. Модель встала на конвейер в 1997 году и покинула его в 2009-м. За этот период универсал был выпущен в количестве 300 тысяч единиц.

Лидером ТОП-3 знаковых универсалов марки LADA стала, конечно же, LADA Vesta SW Cross. Автомобиль ничем не уступает зарубежным конкурентам и на сегодняшний день является самой красивой моделью «АвтоВАЗ». LADA Vesta SW Cross доступен с 1,6-литровым 106-сильным и 1,8-литровым 122-сильным моторами. Также универсал может похвастаться клиренсом в 203 мм, чего вполне достаточно для преодоления легкого бездорожья.

Эксперты объяснили, почему не включили в рейтинг модель LADA Largus. Дело в том, что все вошедшие в ТОП-3 универсалы были построены на базе ВАЗовских седанов, а «Ларгус» основан на платформе Renault Logan, который не является моделью компании «АвтоВАЗ».

Юлия Романова