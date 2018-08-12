Ателье G-Power представило 800-сильный универсал Mercedes-AMG E63 S

Популярный автомобиль Mercedes-AMG E63 S решило переделать известное тюнинговое агентство G-Power. На днях оно представило свою версию универсала.

Напоминаем, что изначально Mercedes-AMG E63 S оснащался 4,0-литровым двигателем, который имеет мощность в 612 лошадиных сил. До первых 100 км/ч он разгоняется за 3,4 секунды, а максимально возможная развиваемая скорость составляет 250 км/ч. Эти показатели и так достаточно высоки, однако ателье G-Power все же захотело еще больше усовершенствовать автомобиль.

Итак, после тщательной работы над силовой установкой, турбинами, а также выхлопной системой специалистам ателье удалось достигнуть максимально возможного результата. Они смогли увеличить мощность автомобиля до 800 лошадиных сил. До «сотни» Mercedes-AMG E63 S теперь разгоняется всего за 3,1 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Данный пакет ателье предлагает приобрести за 23 тысячи долларов, что примерно равняется 1,6 миллиону рублей.