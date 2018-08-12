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| | BMW показал в сети новое видео с кроссовером BMW X7

BMW показал в сети новое видео с кроссовером BMW X7

Сегодня, 09:02

Компания BMW поделилась видероликом с тестов нового флагманского кроссовера BMW X7. Новинка прошла ряд испытаний практически на всех типах поверхности, включая снег, гравий и песок.

Прототипы модели в камуфляже протестировали за полярным кругом, в ходе длительных заездов по пустыням Африки, также резкого ускорения и торможения в условиях города. Серийный вариант BMW X7 во многом похож на концепт X7 iPerformance, дебютировавший минувшей осенью на мотор-шоу во Франкфурте.

В частности, автомобиль сохранил крупные «ноздри» радиаторной решётки, переднюю и заднюю оптику, однако дизайнеры баварской марки пересмотрели бампера, наружные и дверные ручки, которые стали более простыми.

Новый X7 построили на платформе CLAR, которая знакома поклонником бренда по ряду других моделей, например, BMW X3, X5 и 7 Series. Помимо того, что флагман станет самым крупным автомобилем в линейке компании, он сможет похвастаться салоном с тремя рядами кресел.

Скорее всего, кроссовер будет доступен с 3,0-литровым мотором V6 и 4,4-литровым V8. Не исключено, что модель обзаведётся и гибридным вариантом, однако пока неизвестно, появится ли версия с V12.


Яна Васильева
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