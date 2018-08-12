«Заряженный» хэтчбек на базе Toyota Corolla могут превратить в гибрид

Японская компания Toyota собирается выпустить «заряженный» вариант хэтчбэка Corolla. Согласно предварительной информации, будущий автомобиль оснастят гибридной установкой.

На данный момент не существует наработок «горячего» хэтчбека Toyota Corolla, однако новинка увидит свет. При создании новой версии специалисты компании откажутся от традиционного решения оснастить модель более мощным турбомотором, работающим в сочетании с системой переднего привода.

Скорее всего, автомобиль станет гибридом. Хотя японский автогигант в настоящее время не работает над подобной модификацией, по словам главного инженера Ясуди Уэда, рано или поздно она должна появиться.

Специалисты уверены, что «заряженная» Toyota Corolla по аналогии с гибридной версией кроссовера RAV4 получит на переднюю ось привычный бензиновый агрегат, а на заднюю – электромоторы. Напомним, Toyota RAV4 предлагается со 194-сильной гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя.

Любопытно, что конкуренты Toyota намерены пойти по тому же пути. Например, компания Renault заявила о переходе Megane RS со следующей генерации на гибридную установку, частью которой станет форсированный турбодвигатель.

Яна Васильева