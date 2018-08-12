Tesla выпустит к 2022 году электрический хэтчбек для конкуренции с Volkswagen ID

Модельный ряд Tesla до 2022 года пополнит новый компактный хэтчбек, который будет относиться к бюджетному сегменту. Об этом пишет Autocar, ссылаясь на слова Илона Маска.

На сегодняшний день Tesla ещё не в полной мере освоила выпуск бюджетного Model 3. Тем не менее компания рассчитывает, что с выходом будущего конкурента Volkswagen ID она зарекомендует себя как мировой автопроизводитель.

Электрический хэтчбек будет сходить с конвейера нового завода в Шанхае, о строительстве которого стало известно неделей ранее. В то же время появились новости о кроссовере Tesla Model Y. Производственная мощность предприятия в 500 000 авто в годна намекает, что в Шанхае планируется выпускать не менее двух моделей.

Что касается Volkswagen, концерн собирается представить свой бюджетный электрокар в 2020 году, тогда как американцы выведут на рынок новый хэтчбек два года спустя. Однако Tesla предложит модель с оригинальными батареями, за счёт чего её ценник будет существенно ниже.

Так, Tesla и её партнёр в лице Panasonic рассчитывают добиться цены в 100 евро за кВт/ч уже через два года. Это позволит производителю к 2022 году продавать свой «бюджетник» с аккумулятором стоимостью 70 евро за кВт/ч.

При этом эксперты Bloomberg New Energy Finance прогнозируют, что главные производители батарей добьются 100 евро за кВт/ч только к 2025 году.

Яна Васильева