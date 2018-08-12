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| | KIA озвучила российские цены на новый Ceed

KIA озвучила российские цены на новый Ceed

Сегодня, 07:00

Южнокорейская компания KIA разработала новое поколение Ceed для российского авторынка. Представители марки озвучили стоимость модели, которая стартует от отметки в 949 900 рублей.

Пресс-центр KIA в России, отметил, что на рынке появится десять вариантов исполнения нового поколения Ceed. Самая бюджетная версия будет доступна за 949 900 рублей, за максимальное оснащение придется выложить 1 459 900 рублей. KIA Ceed 2018 модельного года получит моторы объемом 1,4 литра, которые будет генерировать до 100 и 140 «лошадей», а также объемом 1,6 литра с отдачей в 128 «лошадей».

Уже в бюджетной версии новое поколение получило фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, системы ABS, ESC и ESS, датчики давления в покрышках, систему помощи при старте на подъеме, комплекс мультимедиа на пять дюймов, а также пакет функций «Теплые опции». Напомним, что продажи новой генерации KIA Ceed в России стартуют уже в конце августа.


Татьяна Рязанская
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