KIA озвучила российские цены на новый Ceed

Южнокорейская компания KIA разработала новое поколение Ceed для российского авторынка. Представители марки озвучили стоимость модели, которая стартует от отметки в 949 900 рублей.

Пресс-центр KIA в России, отметил, что на рынке появится десять вариантов исполнения нового поколения Ceed. Самая бюджетная версия будет доступна за 949 900 рублей, за максимальное оснащение придется выложить 1 459 900 рублей. KIA Ceed 2018 модельного года получит моторы объемом 1,4 литра, которые будет генерировать до 100 и 140 «лошадей», а также объемом 1,6 литра с отдачей в 128 «лошадей».

Уже в бюджетной версии новое поколение получило фронтальные и боковые подушки и шторки безопасности, системы ABS, ESC и ESS, датчики давления в покрышках, систему помощи при старте на подъеме, комплекс мультимедиа на пять дюймов, а также пакет функций «Теплые опции». Напомним, что продажи новой генерации KIA Ceed в России стартуют уже в конце августа.

Татьяна Рязанская