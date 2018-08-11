«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце «Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой «Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео «Это не Desрасito»: Священник-блогер хочет закрыть просмотр нового клипа Лободы Apple судится с Шереметьево из-за iWatch «Стены поплыли»: Волочкову с «козлиным хвостиком и огромными плечами» высмеяли за заметный фотошоп Максима Галкина жестко раскритиковали за приверженность Собянину Певица Сиара тверкнула по-африкански посреди пустыни В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте
| | Автомобилист рассказал о жестоком мошенничестве сотрудников ДПС на трассе М4 «Дон»

Автомобилист рассказал о жестоком мошенничестве сотрудников ДПС на трассе М4 «Дон»

Сегодня, 18:37

Липецкий водитель решил поделиться с автомобилистами двумя серьезными схемами «развода». На «крючок» мошенников-полицейских чаще всего попадают жители отдаленных регионов, которых определяют по номерам.

Житель Липецкий области в одном из местных сообществ в соцсети «ВКонтакте» предупредил автомобилистов об участившихся случаях мошенничества на трассе М4 «Дон». Мужчина рассказал о двух самых жестоких схемах - произвол дорожной полиции может шокировать рядовых автолюбителей.

Первая схема «развода» заключается в том, что первый экипаж дорожной полиции, работающий в сговоре со вторым постом ДПС, фиксирует госномер и марку автомобиля. При этом отмечается, что чаще всего это машины с номерами отдаленных регионов.

Далее сотрудники дорожной полиции на втором посту останавливают автомобиль и инкриминируют обгон через сплошную или подобное грубое нарушение ПДД, за которое можно лишиться водительских прав. По рации первый экипаж ДПС называет номер и марку транспортного средства и утверждает, что есть видеозапись нарушения.

Показывать видео под разными предлогами отказываются и морально «давят» на водителя. Данная схема прекрасно срабатывает с автомобилистами, едущими издалека, часто с семьей и детьми. Поэтому большинство водителей платят деньги и продолжают путь.

Вторая схема мошенничества, по словам липецкого автомобилиста, является еще более серьезной. Сообщается, что сотрудники ДПС работают в сговоре с работниками придорожных кафе, в которых так часто едят путешественники. Мошенничество заключается в том, что в пищу в малых количествах может добавляться алкоголь (в основном в первые блюда).

Сотрудник кафе сообщает экипажу ДПС данные автомобиля, после чего полицейские останавливают его на трассе. Далее уже можно не объяснять. Липецкий автомобилист призвал всех водителей быть внимательными во время поездки на трассе М4 «Дон».


Юлия Романова
Новости по теме
Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк
Власти Москвы передадут двух львят в Липецкий зоопарк

Власти Москвы намерены передать в Липецкий зоопарк львят Кальянчика и Киру, найденных в 2017 году. Дикие кошки поедут в зоопарк 30 марта, об этом стало…

В ГИБДД к 8 марта рассказали о самых
В ГИБДД к 8 марта рассказали о самых "женских" авариях

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД проанализировали статистику и выяснили, какие именно ДТП чаще всего происходят по вине автоледи. В…

Житель Турции стал
Житель Турции стал "террористом" для развода с женой и женитьбы на любовнице

Предприниматель из Турции назвался радикальным террористом для получения развода. Об этом сообщает местная пресса.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости