Автомобилист рассказал о жестоком мошенничестве сотрудников ДПС на трассе М4 «Дон»

Липецкий водитель решил поделиться с автомобилистами двумя серьезными схемами «развода». На «крючок» мошенников-полицейских чаще всего попадают жители отдаленных регионов, которых определяют по номерам.

Житель Липецкий области в одном из местных сообществ в соцсети «ВКонтакте» предупредил автомобилистов об участившихся случаях мошенничества на трассе М4 «Дон». Мужчина рассказал о двух самых жестоких схемах - произвол дорожной полиции может шокировать рядовых автолюбителей.

Первая схема «развода» заключается в том, что первый экипаж дорожной полиции, работающий в сговоре со вторым постом ДПС, фиксирует госномер и марку автомобиля. При этом отмечается, что чаще всего это машины с номерами отдаленных регионов.

Далее сотрудники дорожной полиции на втором посту останавливают автомобиль и инкриминируют обгон через сплошную или подобное грубое нарушение ПДД, за которое можно лишиться водительских прав. По рации первый экипаж ДПС называет номер и марку транспортного средства и утверждает, что есть видеозапись нарушения.

Показывать видео под разными предлогами отказываются и морально «давят» на водителя. Данная схема прекрасно срабатывает с автомобилистами, едущими издалека, часто с семьей и детьми. Поэтому большинство водителей платят деньги и продолжают путь.

Вторая схема мошенничества, по словам липецкого автомобилиста, является еще более серьезной. Сообщается, что сотрудники ДПС работают в сговоре с работниками придорожных кафе, в которых так часто едят путешественники. Мошенничество заключается в том, что в пищу в малых количествах может добавляться алкоголь (в основном в первые блюда).

Сотрудник кафе сообщает экипажу ДПС данные автомобиля, после чего полицейские останавливают его на трассе. Далее уже можно не объяснять. Липецкий автомобилист призвал всех водителей быть внимательными во время поездки на трассе М4 «Дон».

Юлия Романова