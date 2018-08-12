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| | Бывший дизайнер Volvo будет работать на Tesla

Бывший дизайнер Volvo будет работать на Tesla

Сегодня, 05:00

Американская компания Tesla, занимающаяся выпуском электрокаров, наняла британского дизайнера Иана Кеттла, который ранее работал на бренд Volvo. Работу специалист получил благодаря внешнему виду кроссовера Volvo XC40.

Решающим фактором найма на работу Иана Кеттла компанией Tesla стал впечатляющий дизан нового кросса XC40. Мужчина займет место старшего дизайнера у автопроизводителя. Работать он будет под началом Франца фон Хольцхаузена. Главной задачей Иана Кеттла станет разработка дизайна для концепт-каров новых модификаций для автомобилей бренда, которые уже существуют.

Новый старший дизайнер Tesla из Великобритании получил образование в Королевском колледже искусств, а также университете Ковентри. Иан Кеттл добавил, что вдохновением для создания нового дизайна авто являются обычные вещи, такие как фильмы, природа или бытовая техника.

 Напомним, что Иан Кеттл оставил пост дизайнера автобренда Volvo еще в феврале. Позднее компания подтвердила данную информацию.


Татьяна Рязанская
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