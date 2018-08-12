Составлен ТОП-10 самых популярных в России кроссоверов

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что россияне приобрели 338 600 новых автомобилей сегмента SUV по итогам января-июня текущего года. Это на 23,6% превосходит показатель годичной давности.

Среди внедорожников и кроссоверов наибольшей популярностью в России пользуется марка Hyundai, чьи дилеры за отчётный период продали 47 300 автомобилей данного класса, что соответствует росту на 44,2%.

Второе место досталось Renault с 37 500 кроссоверами, реализованными за первое полугодие на российском рынке (+10,4%). Третью строчку занял бренд Nissan, которому удалось продать за отчётный период 30 300 машин сегмента SUV (+12,7%).

На четвёртой строчке расположилась Toyota (29 100 ед.; +13,3%), а замкнул ТОП-5 – KIA (25 400 ед.; +43,5%). Также в «десятку» лидеров по продажам кроссоверов и внедорожников в РФ вошли Mitsubishi (18 600 ед.; +125,2%), Volkswagen (17 600 ед.; +22,5%), LADA (15 400 ед.; +18%), Chevrolet (14 500 ед.; -1,9%) и Mazda (11 000 ед.; +36,7%).

Яна Васильева