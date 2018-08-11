Воронежских автомобилистов предупредили о хитрой треноге

Горожане считают, что камеру для фиксации нарушений ПДД установили некорректно.

Воронежские автомобилисты предупреждают в соцсетях о камере фиксации нарушений ПДД на улице Холмистая в районе ярмарки. Данные устройства в народе принято называть треногами.

Один из пользователей интернета сделал в соцсетях публикацию с текстом: «Регулярно ставят треногу! Будьте внимательны на дорогах!». К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен человек, устанавливающий треногу.

По мнению воронежских автомобилистов, устройство установлено с нарушениями. Один из местных жителей заявил, что камера должна стоить строго перпендикулярно к проезжей части, а не под углом. «Получается, что штрафы приходя незаконно», написал горожанин. Также он заявил, что зона с контролируемым скоростным режимом должна иметь соответствующий знак с табличкой.

Воронежцы нередко обсуждают треноги в соцсетях. Эти устройства должны быть на виду и, как правило, так и происходит. Но, порой, камеры плохо видны, и горожане возмущаются по этому поводу, так как считают, что треноги прячут специально.

Иван Головин