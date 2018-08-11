«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей «Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце
| | Hyundai покажет «заряженный» i30 Fastback N в Париже

Hyundai покажет «заряженный» i30 Fastback N в Париже

Вчера, 23:00

В середине октября в рамках мотор-шоу в Париже Hyundai проведёт презентацию «заряженного» i30 Fastback N, об этом проинформировала пресс-служба корейской марки. Продажи новинки должны стартовать в начале следующего года.

Hyundai ещё в июле прошлого года рассекретил новую стандартную машину i30 Fastback, а спустя пару месяцев публике покажут «заряженный» вариант модели. Hyundai i30 Fastback N будет отличаться улучшенной аэродинамикой за счёт нового более агрессивного обвеса, а также техническими доработками.

Автомобиль сохранит уже знакомый 2,0-литровый турбированный агрегат с отдачей порядка 250 лошадиных сил, однако особый пакет Performance Pack позволяет увеличить её до 270 «лошадей».

К сожалению, пока нет никаких других официальных данных о грядущем автомобиле, однако благодаря фотошпионам в сеть попали снимки тестовых прототипов в камуфляже. Судя по фото, «заряженный» Hyundai i30 Fastback N получит иную радиаторную решётку, передний бампер с большими воздухозаборниками, массивные легкосплавные диски, задний бампер с диффузором, спойлер и сдвоенные выхлопные патрубки. Ожидается, что специалисты поработают и над подвеской авто, а его клиренс станет ещё меньше.


Яна Васильева
Новости по теме
Hyundai привезёт «заряженный» i30 Fastback N в Париж
Hyundai привезёт «заряженный» i30 Fastback N в Париж

Компания Hyundai намерена презентовать «заряженную» версию i30 Fastback в рамках Парижского автосалона, который пройдёт в октябре. Об этом сообщает издание…

"Заряженный" Audi RS6 нового поколения выйдет в 2019 году

Немецкий премиальный бренд Audi проведёт презентацию «заряженного» A6 новой генерации в следующем году. Как пишет издание Auto Bild, под капотом новинки…

Hyundai i30 N оснастят АКПП с двойным сцеплением
Hyundai i30 N оснастят АКПП с двойным сцеплением

На сегодняшний день «заряженный» хэтчбэк Hyundai i30 N доступен автолюбителям только с 6-скоростной МКПП. Однако, в 2019 году на рынок выйдет новая модификация…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости