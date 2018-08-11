Hyundai покажет «заряженный» i30 Fastback N в Париже

В середине октября в рамках мотор-шоу в Париже Hyundai проведёт презентацию «заряженного» i30 Fastback N, об этом проинформировала пресс-служба корейской марки. Продажи новинки должны стартовать в начале следующего года.

Hyundai ещё в июле прошлого года рассекретил новую стандартную машину i30 Fastback, а спустя пару месяцев публике покажут «заряженный» вариант модели. Hyundai i30 Fastback N будет отличаться улучшенной аэродинамикой за счёт нового более агрессивного обвеса, а также техническими доработками.

Автомобиль сохранит уже знакомый 2,0-литровый турбированный агрегат с отдачей порядка 250 лошадиных сил, однако особый пакет Performance Pack позволяет увеличить её до 270 «лошадей».

К сожалению, пока нет никаких других официальных данных о грядущем автомобиле, однако благодаря фотошпионам в сеть попали снимки тестовых прототипов в камуфляже. Судя по фото, «заряженный» Hyundai i30 Fastback N получит иную радиаторную решётку, передний бампер с большими воздухозаборниками, массивные легкосплавные диски, задний бампер с диффузором, спойлер и сдвоенные выхлопные патрубки. Ожидается, что специалисты поработают и над подвеской авто, а его клиренс станет ещё меньше.

Яна Васильева