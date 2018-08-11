Озвучен прайс на Audi A7 2019 модельного года

Удивительно, но с рестайлингом автомобиль стал дешевле актуальной версии модели.

На североамериканский рынок выводится лифтбек Audi A7 2019 модельного года. Автомобиль уступает в цене своему предшественнику 1 700 долларов. Базовая версия машины будет предлагаться за 68 000 долларов (4,6 млн рублей).

Примечательно также то, что Audi A7 2019 представляет собой существенно изменившийся автомобиль, который стал лучше, как в плане внешности, так и в «начинке». Более того, машина переняла некоторое оснащение от флагманского A8, и от других новинок немецкого бренда.

Стоимость Audi A7 2019 в версии Premium Plus составит 72 400 долларов. За максимальную сборку новинки (комплектация Prestige) придется выложить 76 300 долларов.

Деталями каждой из комплектаций Audi A7 2019 немцы пообещали поделиться немного позже. При этом известно, что стандартными для новинки станут панель приборов Virtual Cockpit на 12,3 дюйма, а также тачскрин MMI Touch Response диагональю 10,1 дюйма для мультимедийной системы.

Моторный отсек Audi A7 2019 занимает двигатель 3.0 с турбонаддувом, входящий в гибридную установку, суммарной мощностью 340 л.с./500 Нм. С этим агрегатом потребитель уже успел познакомиться благодаря новому A8.

Опционально для Audi A7 2019 будут доступны лазерные фары HD Matrix, кресла с вентиляцией и массажем, премиальный «звук» Bang Olufsen, панорамная крыша, системы активной безопасности и так далее.

Иван Головин