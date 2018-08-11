«Слишком дёшево» : Минтранс советует Ростову пересмотреть цены на парковки

Минтранса РФ выпустил проект приказа с рекомендациями касательно установки платы за парковки для всех регионов страны. Ведомство хочет сделать цены различными в зависимости от заполняемости стоянки.

Час парковки в месте с максимальной загруженностью для москвичей составит 138 рублей, для автомобилистов из Краснодарского края – 42 рубля, а из Ростовской области – 38 рублей. В случае если заполняемость парковки, к примеру, в Ростове менее 85%, то рекомендуется вообще не взимать плату, а при 86% - брать 9 рублей в час.

Отметим, что на данный момент на платных парковках города действует фиксированная цена – 35 руб/ч. В документе также указано, что в зависимости от времени суток, дня недели и длительности стоянки власти могут вводить понижающие и повышающие коэффициенты на одну и ту же парковку.

Понижающий коэффициент может быть внедрён для стоянок, расположенных возле ж/д стаций, метро и автобусных остановок. Вместе с тем отмечается, что это только рекомендации, которые позволили бы повысить популярность платных парковок.

Напомним, в донской столице сегодня насчитывается свыше 850 платных стоянок, на которых в сумме около 6 000 парковочных мест. Одной из главных проблем с парковками в регионе является то, что у правительства нет доступа к базе автовладельцев, что затрудняет поиск неплательщиков.

Яна Васильева