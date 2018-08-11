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| | В ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель внедорожника Land Rover под Воронежем

В ДТП с «КАМАЗом» погиб водитель внедорожника Land Rover под Воронежем

Сегодня, 14:36

Основная версия трагедии гласит, что молодой мужчина вывел транспортное средство на встречную полосу, где не разминулся с грузовой машиной.

В Воронежской области, на территории Аннинского района произошел смертельный дорожный инцидент с участием легковушки и грузовика. ДТП имело место в районе 337 километра курско-саратовской трассы Р-298. Здесь вечером 10 августа произошло столкновение внедорожника Land Rover и «КАМАЗа».

Предварительная версия ДТП под Воронежем гласит, что водитель внедорожника Land Rover не убедился в безопасности маневра, и на высокой скорости выехав на встречную полосу, не смог уйти от столкновения с грузовой машиной. По факту трагедии ведется проверка. Водителю внедорожника было 24 года.


Иван Головин
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