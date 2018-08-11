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| | На дороге из Ростова в Батайск образовалась пробка

На дороге из Ростова в Батайск образовалась пробка

Сегодня, 18:55

Серьезное осложнение дорожного движения наблюдалось сегодня утром на автодороге «Ростов-на-Дону Батайск». Причиной образования пробки стало то, что над проезжей частью меняли рекламный баннер.

Сегодня, 11 августа, утром монтажники приступили к работам на рекламном щите, растянутом над дорогой под донской столицей. Кран перекрыл движение сразу на двух полосах дороги, в связи с чем осталось всего по одной полосе в каждую сторону, что существенно снизило скорость движения транспорта. Очевидцы делятся снимками пробки в социальных сетях.
Судя по сведениям сервиса «Яндекс.Пробки», на этом участке дороги машины едут со средней скоростью около 10-35 км/ч. Водителям советуют по возможности объезжать место, где осложнено движение.


Яна Васильева
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