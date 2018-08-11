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| | В Ростове на Стачках огромный бетонный блок перекрывает проезд

В Ростове на Стачках огромный бетонный блок перекрывает проезд

Сегодня, 13:48

Неизвестные с непонятной целью перегородили дорогу возле «лежачего полицейского».

В Ростове-на-Дону, на территории Советского района, возле дома №190/1 на проспекте Стачки появился огромный бетонный блок. Он перекрывает проезд, и представляет опасность для участников дорожного движения, так как в темноте он плохо заметен. Блок положен возле «лежачего полицейского», но возле него нет никаких предупреждающих знаков.

Для местных жителей остается загадкой, кто, зачем и каким образом оставил бетонный блок посреди дороги. Жители Ростова волнуются, что кто-то попадет в аварию из-за огромного куска стройматериала, и озадачены вопросом, как его убрать.


Иван Головин
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