Цена халатности властей: На трассе М4 «Дон» в августе погибли минимум 16 человек

В соцсетях всё чаще критикуют качество магистрали.

В минувшую пятницу, 10 августа, на 521-м километре трассы М4 «Дон» в Воронежской области произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которой ранения получили два человека. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, но в соцсетях уверены, что главная причина аварии – качество федеральной трассы.

По предварительной информации, с начала августа нынешнего года на трассе М4 «Дон» уже погибли 16 человек, среди которых 11-месячный ребенок.

Ещё одной жуткой аварией стало ДТП, произошедшее 1 августа. В Ростовской области насмерть разбились шесть граждан Украины. К слову, трасса М4 именно на территории Ростовской области вызывает наибольшую критику со стороны автомобилистов.

Эксперты уверены, что качество дорожного полотна, которое сложно назвать высоким, является не единственной причиной многочисленных аварий – большая часть магистрали очень плохо освещена, ввиду чего львиная доля ДТП происходит в тёмное время суток.

Примечательно, что в 2017 году М4 «Дон» заняла второе место в российском антирейтинге – на дороге погибли 1 718 человек. Власти Ростовской области, на территории которой происходить большая часть аварий, принимают меры по ремонту, но автомобилисты не могут назвать их достаточными и способными решить проблему аварийности.

Васисуалий Мурчалов