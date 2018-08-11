Hyundai привезёт «заряженный» i30 Fastback N в Париж

Компания Hyundai намерена презентовать «заряженную» версию i30 Fastback в рамках Парижского автосалона, который пройдёт в октябре. Об этом сообщает издание Autocar.

Ожидается, что новый Hyundai i30 Fastback N в техническом плане будет идентичен с дебютировавшем в прошлом году хэтчбеком i30 N, а также моделью Veloster N, представленной в январе текущего года.

Под капотом «горячей» новинки разместится 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель линейки T-GDI, отдача которого составляет 250 лошадиных сил. С ним в тандеме работает 6-скоростная МКПП. Модификация с пакетом доработок Performance Package отличается 275-сильным двигателем.

Список оснащения i30 Fastback N будет включать в себя систему стабилизации с возможностью полного отключения, адаптивную подвеску и электронный дифференциал с ограниченным скольжением. При этом водитель сможет выбрать различные режимы работы мотора, электронных помощников и руля.

Отметим, что спортивный Hyundai i30 Fastback на данный момент проходит завершающие испытания на «Северной петле» Нюрбургринга перед стартом производства.

Яна Васильева